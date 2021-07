롯데마트, 홈캉스족 위한 먹거리 행사…최대 40% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데마트는 오는 28일까지 홈캉스족을 위해 과일, 채소, 소고기 등 다양한 먹거리 행사를 진행한다고 23일 밝혔다.

풍부한 육즙의 스테이크와 와인 등을 준비했다. 최고 등급 품질인 넘버나인 한우 등심, 타즈매니아 척아이롤, 양 숄더렉 등을 최대 30% 할인 판매한다. 훈제오리는 애플리케이션(앱) 롯데마트고로 40% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

바로 먹을 수 있는 즉석조리 식품으로는 통안심치킨텐더 패밀리팩, 통삼겹구이 등이 있다. 코주부징기스칸 육포, 존쿡델리미트 킬바사 소시지 등 시원한 맥주와 함께 곁들일 수 있는 안주류 상품도 마련돼 있다.

롯데마트 매장을 방문한 고객들을 위한 프로모션으로 오는 24일까지 엘페이를 통해 결제한 고객에게 엘포인트를 5배 적립해주는 행사도 준비했다.

롯데마트 관계자는 “이번 행사는 무더위에 주말 나들이나 바캉스 대신 홈캉스를 하는 고객들을 위해 마련했다”며 “친숙한 집밥을 대체할 다양한 먹거리를 준비했으니 고객들이 집에 있는 무료함을 조금이나마 덜기를 바란다”고 말했다.

