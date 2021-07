금 시세 조작 美 증권사 직원 재판에 올라

허위 거래로 가격 올린 뒤 매도해 차익 남겨

2008~2014년까지 시세 조작…조작 직후 주위에 자랑하기도



[아시아경제 이민우 기자] 전직 증권사 트레이더 2명이 금 등의 선물 상품 가격을 조작한 혐의로 미국에서 재판장에 올랐다.

22일 블룸버그 등 주요 외신에 따르면 도이치방크 등에서 트레이더로 일하던 에드워드 베이스 등 2명은 이 같은 시세조작 혐의로 미국 일리노이주 북부 지방법원에서 재판을 받고 있다.

이들은 한쪽에서는 대량 매수 주문으로 가격을 끌어올리고 다른 한쪽에서는 매도해 차익을 챙긴 것으로 전해졌다. 베이스는 2009년 1월28일 약 4분30초에 걸쳐 2억4400만달러(약2805억원) 규모의 금 선물 2740계약에 대해 매수 주문을 내며 가격 상승을 유도했다. 이에 사전에 공모한 다른 트레이더가 약 1500만달러 규모의 금 선물 170계약을 매도해 차익을 챙겼다. 베이스는 가격을 올리기 위해 냈던 매수 주문은 대부분 거래 체결 전에 취소했다.

특히 베이스는 이 같은 시세 조작 거래 직후 회사 동료 세드릭 챤누에게 시세 조작이 쉽다며 자신이 시장을 농락했다고 자랑한 사실도 적발됐다. 베이스 등의 시세 조작 행위는 2008년부터 2014년까지 계속된 것으로 파악됐다.

한편 이들의 범죄 혐의는 미국 시카고 검찰의 의뢰를 받은 매매분석업체 '어낼리시스 그룹(Analysis Group)'에 의해 발견됐다. 마리아 가리보티 어낼리시스 그룹 부사장은 21일(현지시간) 법정에서 이에 대해 증언했다.

