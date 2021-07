[아시아경제 장효원 기자] 22일 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 0.014% 오른 연 1.397%에 장을 마감했다.

10년물 금리는 연 1.921%로 0.043% 상승했다. 5년물과 2년물은 각각 0.034% 상승, 0.004% 하락으로 연 1.662%, 연 1.253%에 거래를 마쳤다.

20년물은 연 1.994%로 0.032% 올랐다. 30년물과 50년물은 각각 0.038% 상승해 연 1.989%, 연 1.989%를 기록했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr