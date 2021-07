휴마시스, 브라질에 271억원 규모 코로나19 항원 신속진단키트 공급 계약

[아시아경제 장효원 기자] 휴마시스 휴마시스 205470 | 코스닥 증권정보 현재가 18,650 전일대비 1,550 등락률 -7.67% 거래량 4,298,443 전일가 20,200 2021.07.22 15:30 장마감 관련기사 신풍제약 저리 가라! 신약재료+美승인!! 바이오 판도 뒤엎을 황금株! 폭염에 정전사태 났다! 원전株! 올라갑니다!"휴마시스" 후속株 또 한 번의 역사 기록! 선착순 마감! close 가 ‘FIOCRUZ - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS’와 271억원 규모 코로나19 항원 신속진단키트 공급 계약을 체결했다고 22일 공시했다.

이는 최근 매출액 대비 59.23%다. 계약기간은 2022년 3월31일까지로 판매 공급지역은 브라질이다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr