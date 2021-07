웅진씽크빅, 클레온과 딥러닝 ‘실감형 콘텐츠’ 개발 맞손

클레온 '딥 휴먼' 기술, 인터랙티브북·AR피디아 등에 도입

[아시아경제 김희윤 기자] 웅진씽크빅은 인공지능(AI)기업 클레온과 차세대 실감형 교육 콘텐츠를 위한 업무협약을 체결했다고 22일 밝혔다.

클레온은 딥러닝 기반 영상·음성 생성 기술인 ‘딥 휴먼’을 보유한 기업이다. 사진 1장과 1분 가량의 음성 데이터로 영상 속 인물의 얼굴과 음성을 변환하고 생성할 수 있다.

웅진씽크빅은 이번 협약으로 딥 휴먼 기술을 증강현실(AR) 독서 제품 ‘인터랙티브북’, 글로벌 브랜드 ‘AR피디아’ 등에 도입해 보다 생생한 교육 콘텐츠를 제공한다는 계획이다.

특히 학습자의 목소리와 사진을 활용해 원하는 국가 언어로 음성을 생성하고, 책 이야기와 결합시켜 동화 속 주인공이 되는 간접경험이 가능해짐에 따라 학습과 독서에 흥미를 높일 수 있을 것으로 기대한다고 웅진씽크빅 측은 설명했다.

최삼락 웅진씽크빅 IT개발실장은 "우수한 딥러닝 기반 기술력을 갖춘 클레온과 협력해 보다 생동감 넘치는 학습 및 독서 경험을 지원해 나가겠다"고 말했다.

웅진씽크빅은 특허 출원, 해외시장 진출 등을 통해 실감형 교육 콘텐츠를 지속적으로 제공하고 있다. 증강현실 관련 국내 특허 5건을 취득했으며 글로벌 진출을 위한 미국 특허도 3건 취득했다.

