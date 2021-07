대전시, 학원·콜센터 종사자 1.9만여명에 화이자 접종

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시는 이달 26일부터 학원과 콜센터, 환경미화 종사자 등을 대상으로 ‘코로나19 지방자치단체 자율접종’을 실시한다고 22일 밝혔다.

지자체 자율접종은 질병관리청 지침에 따라 추진된다. 대상은 총 1만9964명이며 이들에게는 화이자 백신이 접종될 예정이다.

대상자에는 학원, 청소년 체육시설, 아동·청소년시설, 장애인시설, 정신건강시설, 노인시설, 환경미화원, 의용소방대, 역무원, 택시, 버스, 집배원, 택배, 예술단원, 신규 코로나19 대응인력, 목욕업, 음식점(50㎡ 미만) 종사자 등이 포함된다.

단 이미 예약 또는 접종을 마쳤거나 상반기 우선 접종 미동의자, 50세(1971년생) 이상은 접종 대상에서 제외된다.

예약은 22일 저녁 8시부터 24일 오후 6시까지 사전예약시스템 홈페이지를 통해 진행된다.

접종은 26일부터 내달 13일까지 지역 예방접종센터 5개소에서 진행된다.

이동한 시 보건복지국장은 “행안부의 지침을 준수하고 지역 방역상황에 맞춰 이달 백신접종 대상자를 선정했다”며 “최근 지역에서 학원을 매개로 집단감염이 확산되는 추세인 만큼 신속한 자율접종으로 방역상황이 안정되도록 노력하겠다” 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr