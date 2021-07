현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 229,000 전일대비 1,000 등락률 +0.44% 거래량 598,494 전일가 228,000 2021.07.22 14:42 장중(20분지연) 관련기사 [컨콜]현대차 "아이오닉 5, 상반기 미출고 3만대…하반기 판매 가속화"현대차, 2분기 영업익 1.9조원 '깜짝실적'(상보)[속보]현대차, 중간배당 보통주 1주당 1000원 결정 close 2분기 실적 발표

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr