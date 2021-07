‘국립부경대’, ‘부경국립대’, 또다른 이름? 부산시민의 선택은 … 부경대, 교명변경 설문조사 실시

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부경대학교 이름이 어떻게 바뀔까?

부경대가 학내 구성원과 부산시민을 대상으로 교명 변경 관련 설문조사에 들어가 관심을 끌고 있다.

부경대는 오는 30일까지 현재 이름 유지와 ‘국립부경대’ 또는 ‘부경국립대’로 변경 등 교명 변경에 관한 설문조사를 온라인으로 진행한다고 22일 밝혔다.

부경대가 교명 변경에 관한 설문조사를 하는 것은 1996년 부산수산대와 부산공업대가 통합해 현재 부경대가 된 이후 25년 만에 있는 일이다.

이번 설문조사는 국립대이면서 부산 최초의 대학이자 수해양분야와 공학분야가 융합한 특성화된 종합대학이라는 바탕에서 가장 적합한 교명을 꼽기 위해 진행된다.

부경대 관계자는 “교명 변경을 계기로 창의적인 혁신으로 각종 교육·연구 성과를 거두고 있는 위상을 대외에 적극 알리고자 한다”고 말했다.

부경대는 ‘국립부경대’, ‘부경국립대’, ‘부경대(현 교명 유지)’, ‘기타’ 등 4개 문항을 마련했다.

학생과 교직원 등 내부 구성원은 물론 졸업생과 학부모, 가족회사, 부산시민을 대상으로 설문을 진행한다.

부경대는 설문 응답자에게 감사의 의미로 100명을 추첨해 문화상품권 1만원을 증정하며, 이번 설문 결과 분석 후 2차 선호도 조사를 실시할 계획이다.

부경대 교명 변경 관련 설문조사는 대학 홈페이지 등을 통해 참가할 수 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr