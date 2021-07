'배민현대카드' 10만매 돌파…"'후라이' 디자인 인기"

10만매 돌파 기념 한정판 굿즈 이벤트도

[아시아경제 기하영 기자]국내 최초 배달 애플리케이션(앱) 상업자 표시 신용카드(PLCC)인 '배민현대카드'가 지난해 11월 출시이후 8개월 만에 발급 10만매를 돌파했다.

현대카드와 우아한형제들은 배민현대카드 10만매 돌파를 기념해 회원들의 카드 사용 특성을 공개한다고 22일 밝혔다.

배민현대카드 회원들의 월평균 배민 이용 횟수는 9.2회로 일반 현대카드 회원(4.1회)의 두 배에 달한 것으로 조사됐다. 이를 반영하듯 배민현대카드 회원 중 70%가 배민 VIP 회원인 것으로 나타났다. 배민은 월 5회 이상 주문한 고객을 배민 VIP로 선정해 월간쿠폰북 등 다양한 혜택을 제공하고 있다.

8가지 카드 디자인 중 가장 많은 발급량을 기록한 것은 계란후라이를 모티브로 한 '후라이' 디자인이었다. 전체 회원 중 35%가 이 디자인을 선택했다. 김의 질감을 잘 살려낸 '잘생김' 디자인이 20%, 배민의 대표 캐릭터 '독고배달'을 카드 정중앙에 배치한 '썬그리' 디자인이 16%로 뒤를 이었다.

연령별로는 20대(31%)와 30대(36%)가 전체 발급 회원의 절반을 넘는 67%를 차지했으며, 40대가 28%, 50대 이상이 5%로 나타났다. 성별로는 남성이 42%, 여성이 58%로 여성 회원의 비중이 더 높았다.

배민현대카드 10만 매 돌파를 기념해 한정판 굿즈 이벤트도 진행한다. 현대카드와 우아한형제들은 코로나19 확산세를 고려해 사회적 거리두기를 준수하며 집에서 안전하게 즐길 수 있는 카드게임 세트를 한정판 아이템으로 선정했다.

우아한형제들이 직접 디자인한 이번 카드게임 세트는 배민 캐릭터들이 다양한 음식을 즐기는 모습을 손수 나무 조각으로 제작해 킹, 퀸, 잭, 조커 등에 활용한 것이 특징이다. 카드 뒷면은 배민현대카드 디자인 8종 중 가장 많은 발급량을 기록 중인 '후라이' 디자인과 배민 캐릭터가 담긴 '단체환영' 디자인을 그대로 활용했다.

카드게임 세트는 오는 28일까지 배민현대카드로 처음 결제한 회원 중 추첨을 통해 3000명에게 주어진다. 현대카드와 우아한형제들은 추후 쿠폰팩 증정 등 추가 이벤트도 진행할 계획이다.

