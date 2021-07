진원생명과학, 코로나19 백신 조성물 특허 국내·PCT 출원 완료

[아시아경제 장효원 기자] 진원생명과학 진원생명과학 011000 | 코스피 증권정보 현재가 49,100 전일대비 3,400 등락률 -6.48% 거래량 6,193,613 전일가 52,500 2021.07.22 11:09 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제신풍제약 저리 가라! 신약재료+美승인!! 바이오 판도 뒤엎을 황금株! 파란 계좌에 눈물 뚝! "진원생명과학" 해결책 드립니다 close 은 지난 19일 임상1/2a상 개발을 진행 중인 코로나19 백신(GLS-5310)을 포함한 백신 조성물의 특허를 출원했다고 22일 밝혔다.

발명의 명칭은 중증급성호흡기증후군 코로나바이러스2감염 예방용 백신조성물이다. 회사 측은 “이번 발명은 코로나19 백신의 항원으로 스파이크 단백질 이외에 ORF3a 단백질 등을 추가함으로써 광범위한 백신 면역반응과 예방능력을 증진하고자 했고, 2개의 항원을 1개의 플라스미드에 탑재하는 바이시스트로닉 전략을 구사해 신속하고 효율적인 백신 생산을 도모하고자 했다”고 설명했다.

박영근 진원생명과학 대표이사는 “국가연구개발사업을 통해 지원받은 핵산백신 플랫폼을 활용한 코로나19 백신 후보물질개발과제의 성과를 이용하여 국내 특허와 PCT 특허를 출원하게 됐다”며 “이 특허출원으로 코로나19 백신에 대한 백신주권을 확보할 수 있는 토대가 마련됐다”고 말했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr