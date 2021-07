더벤티, 더 맛있는 베이커리 7종 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 더벤티는 음료와 함께하면 더 맛있는 베이커리 7종을 출시했다고 22일 밝혔다.

베이커리 메뉴는 크로와상 2종, 미니붕어빵 2종, 치즈볼 2종 및 호두과자다. 더벤티는 커피와 음료 외에도 고객들에게 합리적인 가격으로 높은 만족감을 선사하기 위해 베이커리 메뉴를 출시했다. 특히 사회적 거리 두기로 인해 배달 수요가 늘어나는 점을 반영해 커피, 음료와 가볍게 즐길 수 있는 베이커리 라인을 강화하게 됐다고 설명했다.

더벤티 크로와상 2종은 ‘플레인 크로와상’, ‘블루베리 크로와상’이다. 깊고 진한 버터의 풍미가 느껴지는 바삭한 크로와상으로, 각각 상큼한 요거트 크림, 새콤달콤한 블루베리 요거트 크림과 함께 즐길 수 있다.

더벤티 미니붕어빵은 ‘미니붕어빵 커스타드’, ‘미니붕어빵 통팥’ 2종이다. 타피오카 전분을 함유해 쫄깃함을 한층 살렸으며 한입에 쏙 들어오는 미니사이즈로 간편하게 즐길 수 있다. 기호에 따라 골라 먹을 수 있도록 커스타드와 통팥 맛으로 구성했다.

더벤티 치즈볼은 ‘모짜 치즈볼’, ‘앙버터 치즈볼’ 2종으로, 겉은 바삭하고 속은 쫄깃한 치즈볼이다. 모짜 치즈볼은 모짜렐라 치즈가 가득 들었으며, 앙버터 치즈볼은 달콤한 팥앙금과 부드러운 크림치즈로 속을 채웠다. 더벤티 호두과자는 밀가루 반죽 속에 부드러운 팥 앙금과 호두를 첨가해 고속도로 휴게소 대표 간식인 호두과자의 맛을 재현했다.

