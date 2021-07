금호타이어, 닛산 패스파인더에 신규 타이어 공급

[아시아경제 이창환 기자] 금호타이어 금호타이어 073240 | 코스피 증권정보 현재가 6,920 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 6,830 2021.07.22 08:59 장시작전(20분지연) 관련기사 경사노위 위원장 "MZ세대 사무직노조 지지…공정성 요구 공감"금호타이어, '어린이 교통안전 릴레이 챌린지' 동참타이어株, 요즘 잘 굴러가네 close 가 닛산의 대표적인 자동차 패스파인더(Pathfinder) 5세대 버전에 OE(신차용 타이어, 255/60R18 크루젠 HP71)를 공급한다고 22일 밝혔다.

닛산 패스파인더는 1985년 생산을 시작한 중대형 SUV(스포츠유틸리티차량)다. 미국 시장 및 글로벌 시장 등을 기반으로 우수한 성능을 인정 받으며 닛산 브랜드의 포트폴리오를 견인하고 시장에서 꾸준히 실적을 높여오고 있다.

‘크루젠(CRUGEN) HP71’은 도심에서 안정적인 주행을 원하는 SUV 운전자들을 위해 부드러운 주행성능과 정숙성을 강화시킨 고성능 프리미엄 컴포트 SUV용 타이어다.

차별화된 프리미엄 소재와 차세대 컴파운드(고무화합물)를 적용해 기존 제품 대비 마모 성능과 스노우 성능을 20% 이상 향상시켰다.

타이어 디자인의 꽃이라 할 수 있는 사이드월(sidewall, 타이어 옆면)에는 금호타이어가 국내 최초로 선보인 프리미엄 홀로그램(hologram) 기법을 적용해 고급스러운 외관 및 세련된 표면 질감을 구현했다. 성능 면에서도 크루젠 HP71은 차량 유형별로 최적화된 프리미엄 성능을 구현할 수 있도록 설계됐다.

진양기 금호타이어 미국영업담당 상무는 "미국 소비자들의 수요가 다목적 기능을 가진 대형차종에 편중됨에 따라 금호타이어도 제품의 SUV용 라인업 확대에 중점을 두고 있다"며 "미국 시장의 SUV를 대표하는 모델 중 하나인 닛산 ‘패스파인더’ OE 공급을 통해 제품 기술력을 인정받고, 북미에서의 고성능 타이어의 점유율을 확대할 계획"이라고 말했다.

