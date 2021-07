네이버, 2분기 매출 전년比 30% 증가…역대 최대 (상보)

[아시아경제 강나훔 기자] 네이버가 커머스·핀테크·콘텐츠·클라우드 등 전 사업 부문의 실적 호조로 2분기 역대 최대 매출을 기록했다.

네이버는 올 2분기 매출이 전년동기 대비 30.4% 증가한 1조6635억원을 기록했다고 22일 밝혔다. 영업이익은 전년동기 대비 16.2% 늘어난 3356억원으로 나타났다.

실질적인 현금 창출 능력을 보여주는 조정 EBITDA는 전년동기 대비 19.5% 증가하며 분기 사상 최고치인 4804억원을 기록했다. 당기순이익은 A홀딩스의 지분법이익 등에 따라 전년동기 대비 496.1% 증가한 5406억원으로 나타났다.

사업별로 서치플랫폼을 비롯해 4개 신사업 부문의 매출 비중이 50%를 첫 돌파하며 사업 다각화의 효과가 두드러졌다.

먼저 서치플랫폼은 검색 품질 개선과 광고 효율 증대에 따라 전년동기 대비 21.8%, 전분기 대비로는 9.7% 증가한 8260억원을 기록했다. 특히 성과형 광고의 지속적인 성장으로 디스플레이 매출은 전년동기 대비 48.0% 증가했다.

커머스는 브랜드스토어 확대 및 SME(소상공인)들의 성장에 힘입어 전년동기 대비 42.6%, 전분기 대비 12.6% 증가한 3653억원을 달성했다. 브랜드스토어는 450여개로 확대되며 전년동기 대비 거래액이 5배 성장했고, 쇼핑라이브 매출도 차별화된 기술력과 국내 최대 SME 기반으로 전년동기 대비 17배 성장했다.

핀테크는 외부 제휴처 확대 및 기존 제휴몰 성장에 따라 전년동기 대비 41.2%, 전분기 대비 11.0% 증가한 2326억원을 기록했다. 2분기 네이버페이 결제액은 전년동기 대비 47% 성장한 9조1000억원이다.

콘텐츠는 웹툰 및 스노우의 성장에 따라 전년동기 대비 28.2%, 전분기 대비로는 10.7% 증가한 1448억원을 기록했다. 유료 이용 전환 및 크로스보더 콘텐츠 확대에 힘입어 웹툰 매출은 전년대비 53% 성장한 것으로 나타났다. 또 카메라 서비스 내 광고 도입 및 제페토 수익화 등으로 스노우 매출 역시 전년동기 대비 2배 이상 성장했다.

클라우드는 퍼블릭 클라우드 수요의 지속 증가에 따라 전년동기 대비 48.1%, 전분기 대비 16.2% 증가한 949억원을 기록했다. 네이버 클라우드 플랫폼(NCP) 매출은 전년동기 대비 77% 이상 성장했다.

한성숙 네이버 대표는 "기술 R&D와 서비스, 비즈니스 모델 혁신을 통한 지속적인 성장이 가능함을 다시 한 번 증명했다"며 "전략적 파트너들과의 협력을 더욱 강화하고 글로벌 콘텐츠 IP사업도 본격 추진해 미래 성장의 기반을 다질 것"이라고 말했다.

