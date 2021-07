[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆천랩=최대주주와 Shanghai ZJ Bio-tech가 CJ제일제당에 보통주 62만5233주(지분율 15.99%)를 양도하는 계약 체결, CJ제일제당에 보통주 195만4924주 제 3자배정 유상증자 결정

◆비피도=최대주주·특수관계인이 아미코젠에 보유 지분 245만4000주(지분율 30%)를 양도하는 계약 체결

◆테라사이언스=씨엘에스코리아 주식·경영 양수도 계약 해제

◆이브이첨단소재=최대주주가 넥스턴바이오사이언스로 변경

◆자안바이오=자안그룹과의 합병 추진설에 "7월13일 자안그룹의 부도 등의 사유로 최종적으로 합병·분할합병·주식의포괄적교환 등을 진행하지 않기로 결정했다"고 밝혀

◆하이소닉=개선계획 이행내역서 제출에 따라 8월 19일까지 기업심사위원회 개최해 상장폐지 여부 심의·의결 예정

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr