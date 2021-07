호주 브리즈번, 2032년 하계올림픽 개최지 확정

호주 퀸즐랜드주 브리즈번이 2032년 하계올림픽 개최 도시로 확정됐다.

국제올림픽위원회(IOC)는 21일 일본 도쿄 오쿠라 호텔에서 제138차 총회를 열고 2032년 올림픽 개최지로 브리즈번을 선정했다.

이에 따라 호주에서는 1956년 멜버른, 2000년 시드니에 이어 세 번째로 올림픽이 열리게 됐다.

IOC는 지난 2월에 브리즈번을 2032년 올림픽 우선 협상 도시로 정했다. 또 지난달 집행위원회에서 만장일치로 브리즈번을 11년 뒤 열릴 대회의 개최지로 결정한 바 있다.

당시 집행위 승인으로 사실상 브리즈번의 유치가 확정됐고, 서울·평양 공동 개최도 공식적으로 무산됐다.

경기장의 84%를 기존 시설로 이용하겠다는 브리즈번 유치위원회의 비용 절감 계획과 호주 정부·퀸즐랜드 주정부·호주 국민의 강력한 지원 등이 높은 점수를 받았다.

남북한과 카타르 도하, 헝가리 부다페스트, 독일 라인-루르, 중국 청두와 충칭, 인도네시아 자카르타, 인도 뉴델리, 터키 이스탄불, 러시아 상트페테르부르크 등이 이번 유치 경쟁에 뛰어들었지만 탈락했다.

2024년에는 프랑스 파리, 2028년에는 미국 로스앤젤레스에서 올림픽이 개최된다.

