[아시아경제 문혜원 기자] 이브이첨단소재는 최대주주가 에스엘바이오닉에서 넥스턴바이오사이언스로 교체됐다고 21일 공시했다.

이는 기존 최대주주 에스엘바이오닉의 주식양수도계약체결과 잔금납입 완료에 따른 변경이다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr