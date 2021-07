SK, 주당 1500원 중간배당 역대 최대 규모

[아시아경제 문혜원 기자] SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 270,000 전일대비 2,000 등락률 -0.74% 거래량 111,487 전일가 272,000 2021.07.21 15:30 장마감 관련기사 "주행거리 40% 늘린 배터리, 2025년 상용화 가능"최태원 SK 회장, 두 달만에 美 출장…워싱턴 싱크탱크· IT 네트워크 강화"헬스장·수영장 갔다와도 7일 격리"…4단계 전 방역 고삐죄는 기업들 close 는 21일 이사회를 열어 주당 1500원 규모의 중간배당을 결정했다고 공시했다. 2018년 주당 1000원의 첫 중간배당 이후 최대 규모다.

총 지급액은 793억원 규모로 지난해 같은 기간보다 50% 증가했다.

연간 배당 총액은 2016년 2087억원에서 지난해 3701억원으로 4년 만에 약 77% 증가했다.

SK는 안정적이고 점진적인 배당 확대를 기본 원칙으로, 투자이익을 실현하는 경우 이를 배당재원으로 반영하는 적극적 배당정책을 시행 중이다.

이번 중간배당에는 올해 초 SK 바이오팜 지분 일부 매각 등 투자수익 실현에 따른 재원을 활용했다. 연간 배당 규모는 향후 경영상황을 종합적으로 고려해 기말 배당시 결정될 예정이다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr