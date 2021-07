새울본부, 원전 이웃 장학생 선발 … 총 9억원대 고교·대학생 650명 선발

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국수력원자력 새울원자력본부는 지역 우수 인재 육성을 위해 오는 28일부터 8월 3일까지 발전소 주변지역 주민과 자녀를 대상으로 장학생을 모집한다.

올해는 발전소 주변 지역에 거주하는 대학생 600명, 고등학생 50명으로 총 650명의 장학생을 선발한다. 장학금 규모는 총 9억3500만원 상당이다.

대학생의 경우 울산시 울주군 서생면, 온양읍에서 접수일을 포함해 최근 3년 이상 거주했거나, 만 1년 이상 거주자 중 과거 거주기간을 합산해 15년 이상 되는 지역 주민이나 그 자녀가 해당된다.

고등학생은 서생면, 온양읍 소재 학교에 재학 또는 거주하는 학생 중 기초생활수급자, 한부모 가족 등 가정 형편이 어려운 학생을 대상으로 선발한다.

장학금 신청 접수는 새울본부 글로벌트레이닝센터 1층에서 진행하며 장학생 선발 신청서, 신분증 사본 등 구비서류를 제출해야 한다.

