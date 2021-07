코로나 이후 금리 인하 등 정책대응 업무 총괄

[아시아경제 장세희 기자] 한국은행은 이주열 총재가 공석 중인 부총재보 자리에 이상형 통화정책국장을 임명했다고 21일 밝혔다. 이 신임 부총재보 임기는 2024년 7월 21일까지다.

이 부총재보는 부산 동천고를 졸업한 뒤 서울대 국제경제학과에서 학사와 석사 학위를 받았다. 이후 KAIST에서도 경영학 석사 학위를 취득했다. 1993년 입행 이후 통화정책국과 금융시장국에서 대부분 경력을 쌓은 통화·금융 전문가다.

총재 정책보좌관, 금융통화위원 보좌역, 외교통상부 파견 등 다양한 분야에서도 직무 경험을 쌓았다. 지난해 코로나19 확산 이후에는 통화정책국장으로서 기준금리 인하, 금융중개지원대출 확대 등 정책대응 업무를 총괄했다.

