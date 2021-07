[포토]박겸수 강북구청장 백신접종센터 의료인에 냉커피 등 전달·격려

박겸수 강북구청장 백신접종센터 찾아 의료진과 직원들 냉커피, 냉조끼 등 전달 격려

[아시아경제 박종일 기자] 박겸수 서울 강북구청장이 21일 백신접종센터 등을 찾아 폭염 속에 일하고 있는 의료진과 직원을 격려, 방역 현장을 살폈다.

이날 박 구청장은 냉커피, 아이스크림 등 깜작 선물을 가지고 코로나19 방역 일선 의료현장을 방문했다. 임시 선별검사소 2곳과 보건소 선별진료소, 백신 접종센터를 잇따라 찾아갔다. 격려물품은 방역관계자 156명에게 전달됐다.

박 구청장은 현장을 갈 때마다 의료진과 직원, 시설 방문자를 위한 냉방대책을 꼼꼼히 점검했다. 특히 야외에서 무더위와 사투를 벌이며 코로나19 대응에 묵묵히 구슬땀을 흘리고 있는 방역관계자 근무여건을 재차 살펴봐달라고 당부했다.

양천구 긴급여권 당일 발급 서비스 시행

양천구(구청장 김수영)는 지난 6일부터 긴급여권 당일발급 서비스를 시행하고 있다.

긴급여권은 유효여권 미소지자(분실, 유효기간 만료 등) 중 긴급한 발급이 필요하다고 인정되는 경우 신청이 가능하다.

출국 목적이 친족 사망 또는 중대한 질병, 부상 등 사유일 때는 증명서류를 사전 또는 사후(6개월 내)에 제출하면 수수료를 감면받을 수 있다.

강남구-요기오 일회용품 사용 절감 협약 체결

강남구(구청장 정순균)가 20일 강남구청 본관 3층에서 (유)딜리버리히어로 코리아(요기요)와 상생 업무협약을 체결했다.

협약식은 정순균 강남구청장과 박해웅 요기요 부사장이 참석한 가운데 진행, 강남구와 요기요는 이번 업무협약의 일환으로 일회용품 사용을 절감시킬 수 있는 대체 친환경 제품인 ‘밀랍랩’을 활용한 포장 및 픽업 서비스 시범사업 등을 공동으로 추진한다.

