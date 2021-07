에스씨엠생명과학, 면역질환 치료용 약학적 조성물 美 특허 획득

[아시아경제 김지희 기자] 에스씨엠생명과학은 중간엽줄기세포와 조절 T세포의 결합을 유도해 면역질환의 예방 및 치료에 사용할 수 있는 약학적 조성물에 대한 미국 특허를 획득했다고 21일 밝혔다.

이번에 특허를 취득한 약학적 조성물은 'ICOSL'이 과발현된 중간엽줄기세포다. 신체에서 면역 반응이 발생하면 중간엽줄기세포에서는 ICOSL라는 단백질이 과발현된다. 동시에 체내에서 면역 억제 기능을 수행하는 조절 T세포의 표면에서 ICOSL과 결합하는 수용체인 ICOS 단백질의 발현도 증가한다.

조절 T세포는 체내의 대표적인 면역세포인 T세포의 면역 반응을 조절하는 기능을 한다. ICOSL와 ICOS 수용체의 결합을 통해 중간엽줄기세포와 조절 T세포의 상호작용이 증가하면 조절 T세포로부터 IL-10이라는 사이토카인 분비가 촉진된다. 이를 통해 비정상적으로 증가된 CD4+ T세포의 면역반응을 효과적으로 조절한다는 설명이다.

에스씨엠생명과학 관계자는 "ICOSL이 과발현된 중간엽줄기세포는 다양한 염증성 질환 또는 자가면역성 질환 치료에 사용될 수 있다"며 "이번 특허는 류마티스 관절염, 원형탈모증, 대장염, 루푸스 등 다양한 자가면역성 질환 치료에 활용 가능하다"고 전했다.

해당 특허는 기존에 한국, 중국, 일본, 호주, 러시아 등 국가에서 이미 특허가 등록된 바 있다. 다만 미국 특허 등록은 에스씨엠생명과학의 미국 현지에서의 연구 개발과 시장 진출에 기술적·법적 기반이 됐다는 점에서 의미가 있다는 게 회사의 설명이다. 에스씨엠생명과학 관계자는 "이번 미국 특허 등록을 통해 세포치료제 전문 개발기업으로서 글로벌 상업화를 위한 핵심 지적재산권 확보를 더욱 견고하게 할 수 있게 됐다"고 강조했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr