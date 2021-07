북적이는 선별검사소, 발길 끊긴 대학가 먹자골목

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 신규 확진자가 21일 0시 기준 1784명을 기록했다. 종전 최다 기록인 1614명(14일 0시 기준)을 일주일 만에 경신한 것이다. 이날 서울 서대문구 신촌기차역 공영주차장에 마련된 임시 선별검사소가 검사를 받으려는 시민들로 북적이는 모습과 이화여대 먹자골목 일대 썰렁한 모습이 대조적이다.

