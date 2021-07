한미일 외교차관 "한미일 협력 유용성 재확인…北 대화·관여 중요성 공감"

[아시아경제 이지은 기자] 한미일 3국의 외교차관이 4년만에 도쿄에서 외교차관 협의회를 갖고 한반도 문제 관련 대화와 관여의 중요성에 공감하고, 한미일 협력의 유용성을 재확인했다.

외교부는 최종건 외교부 제1차관이 21일 일본 도쿄에서 웬디 셔먼(Wendy R. Sherman) 미국 국무부 부장관 및 모리 다케오 일본 외무성 사무차관과 제8차 한미일 외교차관 협의회를 갖고 한미일 협력의 유용성을 재확인했다고 밝혔다.

이 자리에서는 한반도 문제와 지역·글로벌 정세 등 한미일 3국간 공동 관심사가 논의됐다.

협의회 결과 한미일 3국 차관은 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화 정착을 위한 대화와 관여의 중요성에 공감하고, 현 상황의 진전을 위해 외교적 노력을 지속해 나가기로 했다.

또 역내 평화와 안정, 번영이 3국 공동의 이익이라는 공감대 하에 역내 관여를 위한 3국간 공조 의지를 재확인하는 한편, 미얀마 상황에 대해 깊은 우려를 나누고 사태의 조속한 해결을 위해 협력키로 했다.

한미일 3국 차관은 지역을 넘어 기후변화, 보건 등 글로벌 현안 대응에 있어서도 3국이 공유하는 가치를 기반으로 미래지향적이고 호혜적인 협력 방안을 계속 모색해 나가기로 했다.

3국 차관은 향후 정기적으로 만나 긴밀한 소통을 이어나가기로 했다.

이번 외교차관 협의회는 2017년 10월 이후 4년만에 열린 것으로, 셔먼 부장관의 순방을 계기로 이뤄졌다. 셔먼 부장관은 21일 방한 후 2박 3일 일정을 소화하고 23일 한미 외교차관 전략대화를 개최한다.

