이앤씨, 새 캐릭터 '아스터 베어' 공개

[아시아경제 임혜선 기자] 여성 영캐주얼 브랜드 이앤씨가 새 캐릭터를 21일 공개했다.

'아스터 베어(Aster-Bear)’라는 이름의 캐릭터는 2030세대의 감성과 자유분방함을 상징한다. 멸종 위기 종인 반달곰(베어)과 젊은 미래를 상징하는 별(아스터)을 모티브로 하면서 자연 환경의 중요성도 강조했다.

이번 캐릭터 론칭은 급변하는 시장과 소비자의 트랜드에 따른 선제적 브랜드 전략으로 브랜드의 노후화에 대비하는 한편

20~30대들의 선호 브랜드로 영역을 확대해 새롭게 시장 경쟁력을 높이기 위한 조치다.

이앤씨는 아스터 베어를 와펜, 패턴, 자수 등에 캐릭터를 적극 적용키로 했으며, 캐릭터를 응용한 다양한 디자인 제품들을 내놓는다는 계획이다.

우상배 대표는 “오랫동안 이앤씨의 아이덴티티로 자리했던 미니멀한 무드의 디자인에서 벗어나 EnC만의 개성을 느낄 수 있는 캐릭터를 통해 고객과의 교감의 폭을 넓히겠다는 의미”라고 말했다.

