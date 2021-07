"우리가 만드는 우리동네 라디오" 17년 만에 신규 공동체라디오 20곳 추가

[아시아경제 조슬기나 기자] 우리 동네에서 일어나는 일들을 지역 주민들이 직접 생생하게 전하는 공동체라디오가 전국 각지에서 새롭게 문을 연다. 2004년 시범사업으로 최초 도입된 이후 17년 만이다.

방송통신위원회는 21일 제30차 방송통신위원회 전체회의를 열고 20개 공동체라디오방송 신규허가 대상 사업자 선정을 심의·의결했다.

공동체라디오는 소규모 시군구를 대상으로 하는 소출력(10W 이하) 라디오 방송이다. 청소년, 노인, 장애인, 이주민 등 취약계층 뿐만 아니라 지역의 주민 누구나 참여해 자신의 이야기, 우리 동네의 이야기를 할 수 있다. 시민들이 직접 방송제작에 참여하는 등 적극적 의미의 방송접근권을 실현하기에 최적화된 방송이다.

심사위원회 심사결과 22개 신청인 중 21개 신청인이 허가 기준 점수인 650점 이상을 획득했으나, 방통위는 두 개의 신청인이 경합한 세종시 지역에는 상위 득점자를 선정하기로 하고 총 20개 신청인을 신규 허가 대상 사업자로 의결했다. 7월 말 방송국 허가증 교부 후 9월 중 공동체라디오방송 허가 백서도 발간할 예정이다. 이들은 일 최소 6시간 이상 방송해야하며 방송시행령 제50조2항의 보도에 관한 방송프로그램 편성은 금지된다.

앞서 이번 사업자 선정과 관련해 과학기술정보통신부는 약 1개월 간(2021년5월7일~6월17일) 기술심사를 진행했다. 국립전파연구원, 중앙전파관리소 등 20여명으로 구성된 기술심사반과 자문반 운영을 통해 신청사업자 등을 대상으로 가용 주파수 발굴, 안테나 설치 위치 선정 등 적극적인 기술지원을 수행했다.

방통위 역시 공정하고 엄격한 심사를 위해 청취자 의견청취와 현장실사를 진행하는 한편, 각계 전문가 8인으로 심사위원회(위원장 안형환 방통위상임위원)를 구성해 5일 간 심사를 진행하고, 심사기간 중 신청법인 전체에 대한 대표자와 편성책임자 의견청취도 실시했다.

과기정통부와 방통위는 전국에 설립될 새로운 공동체라디오방송을 통해 더 많은 청취자들이 좀 더 가깝고 손쉽게 방송제작에 참여할 수 있을 것으로 보고 있다. 또한 공동체라디오는 각 지역에 특화된 정보를 신속히 전달해 지역소외 현상과 재난 극복에도 기여할 것으로 기대된다. 과기정통부와 방통위는 “이번 신규사업자 선정을 통해 공동체라디오방송이 지역사회 내 소통과 유대를 강화하는 매체로 자리매김하고 지역 공동체회복과 지역 사회 발전의 촉진제가 되기를 기대한다”며 “신규 공동체라디오 방송사들의 조기 개국과 안정적인 방송운영을 위해 긴밀한 지원체계를 유지할 계획”이라고 밝혔다.

공동체라디오방송 전반에 대한 내용은 방통위 유튜브 채널에서 23일부터 영상으로도 확인할 수 있다.

