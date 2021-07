불볕더위에…기온 30도 넘으면, 타이어펑크 사고 66% 증가

현대해상, '혹서기 교통사고 특성분석' 발표

[아시아경제 기하영 기자]폭염으로 발생한 타이어펑크 사고가 기온이 30도 이상일때 66% 증가한다는 연구결과가 나왔다. 타이어펑크 사고의 치사율은 일반 교통사고 대비 12.3배 높은만큼 운전 시 각별한 주의가 필요하다는 조언이다.

현대해상은 21일 여름철 고온다습 현상으로 인한 타이어펑크, 불쾌지수 등과 교통사고와의 상관관계를 분석한 연구 결과를 발표했다.

현대해상 교통기후환경연구소가 지난해 여름철(6~8월)동안 발생한 교통사고 23만3000건을 분석한 결과, 폭염으로 인해 발생하는 타이어펑크사고는 기온이 30도 이상일 때가 그 이하일 때 보다 66% 증가했고, 타이어 교체를 위한 긴급출동 서비스도 31% 증가하는 것으로 나타났다.

특히 타이어펑크 사고의 치사율은 일반 교통사고 대비 12.3배 높고, 중상자 발생률도 3.4배 높은 것으로 밝혀졌다. 폭염이 이어질 때에는 차량점검은 물론 운전시에도 각별한 주의가 필요한 셈이다.

김태호 현대해상 교통기후환경연구소 박사는 "기온이 30도일 때 노면은 70도 정도의 고열이 발생하기 때문에 타이어로 전달되는 스탠딩 웨이브 현상이 발생한다"며 "이를 방지하기 위해 타이어 공기압을 표준 압력보다 10~20% 정도 높게 하고, 타이어 상태를 수시로 점검해 마모된 경우에는 미리 교체하는 것이 필요하다"고 말했다. 스탠딩 웨이브 현상이란 자동차가 고속 주행할 때 타이어 접지부에 열이 축적돼 타이어가 터지는 변형 현상을 말한다. 여름철 기온이 높아지면 아스팔트 온도가 50도를 넘게 돼 타이어가 터지는 현상이 증가한다.

또 운전자들의 불쾌지수 상승과 교통사고와의 상관관계를 규명하기 위해 연구소가 지난 2년(2019~2020) 동안 전국 교통사고를 분석한 결과, 불쾌지수가 80이하일 때 보다 80초과일 때 사고가 15% 증가했다. 불쾌지수가 80이 넘는 날에는 하루 중 기온이 가장 높은 오후 2시~4시 사이에 사고가 가장 많이 발생(20.7%)했으며, 20대(+7.4%p)와 60대(+1.9%p) 운전자를 중심으로 사고가 더 발생하는 것으로 나타났다.

김 박사는 "작은 불쾌감에서 시작한 운전자간 시비나 교통체증은 안전운전을 방해하는 심리적 요인으로 작용한다"며 "여름 휴가철에는 불쾌지수와 사고간 상관관계가 높기 때문에 운전 시 편안한 마음을 유지해야 한다"고 말했다.

그러면서 "여름철 차량 운행시 장시간 에어컨을 켜놓으면 졸음운전 사고의 위험성도 높아진다"며 "졸음을 예방하기 위해 에어컨은 20~23도를 유지하고 1시간에 10분가량 창문을 내려 환기를 해주는 것도 필요하다"고 당부했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr