[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 제시가 볼륨감 넘치는 몸매를 공개해 눈길을 끌었다.

최근 제시는 자신의 인스타그램에 여러 장의 사진과 함께 "당신의 웃음과 미소, 모든 것이 그립다. 가끔 왜 그런지 이해하기 힘든 일이 벌어지기도 하지만, 난 이제 하나님이 특별한 천사를 데리고 있다는 것을 알아. 하늘에서 당신이 항상 날 지켜보고 있으니 계속 자랑스러운 제시로 살아갈 거야. 편히 잠들길."이라며 영어로 된 추모문을 게재했다.

함께 공개된 사진 속 제시는 이국적인 배경이 돋보이는 야외 수영장에서 완벽한 비키니 몸매를 선보이고 있다.

한편 제시는 현재 웹 예능 '제시의 쇼!터뷰'의 진행을 맡고 있으며 tvN '식스센스2'에도 출연 중이다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr