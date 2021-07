김경수 유죄 확정에 윤석열·최재형 "'민의 왜곡' 용납 안 돼"

崔 "여론 조작, 자유민주주의 최대 위협"

尹 "현 정권 근본적 정통성에 심각한 문제"

[아시아경제 이현주 기자] 야권 유력 대선 후보인 윤석열 전 검찰총장과 최재형 전 검사원장이 김경수 경남지사의 유죄 판결과 관련해 21일 나란히 논평을 냈다.

대법원은 이날 오전 '드루킹 댓글 여론조작' 연루 혐의로 기소된 김 지사에게 징역 2년을 선고한 원심을 확정했다.

최 전 원장이 먼저 논평을 냈다. 최 전 원장은 "민의 왜곡을 용납하지 않겠다는 사법부의 의지로 평가한다"면서 "오늘 날 여론 조작은 자유민주주의의 최대 위협"이라고 지적했다. 이어 "이번 판결로 우리 정치에 여론 조작이 더는 발 붙이지 못 하는 계기가 됐으면 한다"고 했다.

윤 전 총장도 "'국정원 댓글 사건'과도 비교할 수 없을 정도 규모의 여론조작, 선거공작의 실체가 만천하에 드러났다"며 "결국 현 정권의 근본적 정통성에 심각한 문제가 있음이 사법부 판결로 확인된 것"이라고 밝혔다.

그러면서 "이번 대선에서도 다양한 방법의 여론 조작이 이어지고 있다"면서 "국민들께서 ‘민의를 왜곡하는 어떠한 시도’도 좌시하지 않을 것이라 생각한다"고 덧붙였다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr