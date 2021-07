"사드 장비반입 작전에 주민 건강 위협받아"…인권위 진정 제기

[아시아경제 이관주 기자] 경북 성주 고고도 미사일 방어체계(THAAD·사드) 기지 공사를 반대하는 주민들이 경찰의 빈번한 진압 작전으로 인해 인권침해를 당했다며 국가인권위원회에 진정을 제기했다.

사드철회평화회의와 인권실천시민행동 등은 21일 서울 중구 인권위 앞에서 1인 기자회견을 열고 사드 장비 반입 과정에서 벌어진 경찰의 인권침해를 조사해달라는 진정서를 인권위에 제출한다고 밝혔다.

이들은 국방부와 경찰이 올해 1월 22일부터 6개월간 사드 장비 반입 등을 위해 23회에 걸친 작전을 강행했고, 그때마다 대규모 경력을 배치해 주민들을 위협했다고 주장했다.

이들은 "주민들은 작전 전날부터 긴장감으로 잠을 이루지 못하고, 작전 이후에도 경찰의 폭력·강제 진압의 충격이 가시지 않아 괴로움을 호소하고 있다"고 주장했다.

