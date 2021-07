크래프톤, 할리우드 영화 제작자 아디 샨카 영입…배그 애니메이션 제작

[아시아경제 강나훔 기자] 크래프톤은 할리우드 영화 제작자 아디 샨카(Adi Shankar)를 배틀그라운드 기반 애니메이션 프로젝트의 총괄 크리에이티브 프로듀서(PD)로 임명했다고 21일 밝혔다.

아디 샨카 신임 PD는 10년 이상 할리우드에서 영화 '더 그레이(The Grey)', '저지 드레드(Dredd)', '론 서바이버(Lone Survivor)'를 포함해 다양한 블록버스터를 제작했다. 또 북미 박스 오피스에서 1위를 차지한 이력이 있는 최연소 프로듀서다. 최근에는 넷플릭스 오리지널 시리즈 애니메이션 '캐슬바니아(Castlevania)'의 제작 총괄 프로듀싱을 맡았다.

크래프톤은 아디 샨카 PD와 협업해 자사 게임 배틀그라운드 세계관인 ‘펍지 유니버스(PUBG Universe)’를 확장시킬 애니메이션 프로젝트를 제작한다.

아디 샨카 PD는 "2017년 배틀그라운드가 출시된 이후 나 또한 게이머로서 배틀그라운드의 전장을 수없이 누볐었다. 이 여정에 합류하게 된 것에 대해 굉장히 기대가 크다"라며 "이번 협업이 게임 업계와 할리우드를 이어주는 가교 역할을 할 것으로 기대한다"고 말했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr