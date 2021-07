'위성통신포럼' 출범… “민관협력 창구 역할 기대”

[아시아경제 구은모 기자] 과학기술정보통신부는 21일 6G 시대 미래 초공간 네트워크의 핵심인 지상-위성 통신망 통합에 대비해 위성통신 산업 저변을 확대하고 민관협력 창구 역할을 수행하게 될 ‘위성통신포럼’을 출범했다고 밝혔다.

위성통신 포럼은 현재 KTSat, 한국항공우주산업, 한화시스템, AP위성, 한국전자통신연구원 등 20여개 회원사가 참여하고 있으며, 대표 의장사로 KTSat이 선임됐다. 포럼 집행위원장으로 강충구 고려대 교수가 선임됐으며, 기술·산업·주파수·대외협력 4개 전문위원회의 위원장도 선임됐다.

포럼은 앞으로 기업과 대학, 출연연 등 위성통신 관련 전문가들이 참여해 연구조사 활동을 진행하고 연구보고서 및 이슈리포트를 발간하는 등 전문가 소통 채널을 강화하는 한편 기술·산업 발전을 위한 정책 제언, 국민 공감대 확산 등 위성통신 산업 생태계 성장을 지원하는 다양한 역할을 수행할 계획이다.

임혜숙 과기정통부 장관은 “우리나라가 세계 최초 5G 상용화 성공에 이어 다가올 6G 시대에도 글로벌 리더십을 유지하기 위해선 초공간 통신에 필수적인 위성통신 기술력 확보가 시급하다”며 “한미정상회담 후속으로 6G 등 신흥기술 분야에서 한미간 미래지향적 관계를 발전시키는 동시에 국내 위성통신 기술경쟁력을 확보하기 위해선 기술 고도화를 위한 연구개발 뿐만 아니라 산업 생태계 조성이 매우 중요한데 위성통신 포럼이 구심점 역할을 해 줄 것으로 기대한다”고 밝혔다.

