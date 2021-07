우주여행 마친 베이조스, 또 2억달러 기부

[아시아경제 박병희 기자] 제프 베이조스 아마존 이사회 의장이 20일(현지시간) 우주여행을 성공적으로 마친 뒤 거액 기부 의사를 밝혔다.

CNN에 따르면 베이조스는 이날 우주여행을 마치고 지구로 무사히 귀환한 뒤 가진 기자회견에서 스페인 출신 스타 셰프이자 자선사업가인 호세 안드레스와 사회 활동가 밴 존스를 '용기와 예의상' 수상자로 선정하고 각각 1억달러를 기부한다고 밝혔다.

베이조스는 우주 비행에 앞서 미국 국립 항공우주박물관을 운영하는 스미스소니언 협회에 2억달러(약 2천300억원)를 낸 데 이어 우주여행을 마친 직후에도 다시 2억달러 기부 의사를 밝혔다.

베이조스에 앞서 영국의 억만장자 리처드 브랜슨 버진그룹 회장도 우주여행을 다녀오면서 일각에서는 우주여행이 '억만장자들만의 돈 잔치' 곱지 않은 시선도 제기된다. 베이조스가 잇달아 거액 기부 의사를 밝힌 것도 이같은 시선과 무관치 않다는 분석이 나온다. CNN은 베이조스 등 억만장자들이 우주 관광에 재산을 쓰고 있다는 비판이 나오는 가운데 베이조스가 거액 기부를 발표했다고 전했다.

베이조스는 "우리는 비방하는 사람이 아니라 통합하는 사람, 자신이 믿는 바를 위해 행동하는 사람이 필요하다"며 안드레스와 존스를 '롤 모델'로 꼽았다.

안드레스는 2010년 기아 구호 비영리 단체 '월드 센트럴 키친'을 설립했고 자선 활동으로 2019년 노벨 평화상 후보에 올랐다. 존스는 미국 형사사법 제도 개혁을 추진하는 시민단체를 이끌고 있으며 CNN 방송 등에서 정치 평론가로 활동 중이다.

안드레스는 베이조스가 낸 1억 달러 전액을 '월드 센트럴 키친'에 다시 기부하기로 했고, 존스는 사회개혁 활동을 위해 돈을 쓰겠다고 말했다.

