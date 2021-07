중기중앙회, 환경공단에 감사패 전달…"中企 판로 확대, 상생 기여"

[아시아경제 김보경 기자] 중소기업중앙회는 21일 한국환경공단에 중소기업 현장애로를 해소하고 판로 확대와 상생협력에 기여한 공로로 감사패를 전달했다.

이날 전달식에는 김기문 중기중앙회장, 장준영 한국환경공단 이사장을 비롯해 이병용 한국토양정화업협동조합 이사장, 김장성 인천서부환경사업협동조합 이사장 등이 참석했다.

환경공단은 장 이사장 취임 전 76.1%에 불과했던 중소기업제품 구매비율을 지난해 82.8%(총 8489억원)까지 확대하는 등 중소기업계와 지속적인 상생노력을 펼쳐왔다. 또한 중소기업의 현장애로를 적극 검토해 지난 6월 불합리한 입찰기준을 현실화 하고 중소기업의 입찰참여 기회를 확대했다.

중소기업계는 공단의 선례가 일부 대기업에 편중돼온 토양정화사업에 다양한 중소기업이 참여, 경쟁을 촉진하고 시장을 성장 시킬 수 있을 것으로 기대하고 있다.

김기문 중기중앙회장은 "중소기업의 해묵은 애로를 적극적으로 수렴하고 해소해준 장준영 이사장과 환경공단에 감사드린다"며 "다른 공공기관에도 환경공단 사례가 널리 알려지길 바란다"고 말했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr