"유출 마케팅?" 올림픽 가는 김연경 손목에 신형 '갤럭시워치4' 포착

[아시아경제 조슬기나 기자] 2020 도쿄올림픽 출전을 위해 출국한 여자배구대표팀의 김연경 선수가 삼성전자의 차세대 스마트워치인 '갤럭시워치4'를 착용한 모습이 포착돼 눈길을 끈다.

IT전문매체 샘모바일은 20일 출국하는 김연경 선수의 손목에서 삼성전자의 신형 스마트워치가 포착됐다며 이 같이 보도했다.

해당 모델은 내달 갤럭시 언팩에서 공개되는 갤럭시워치4로 확인된다. 공항 사진들을 살펴보면 그간 아마존 홈페이지, IT팁스터 등을 통해 유출됐던 갤럭시워치4의 이미지들과 동일한 디자인이다. 갤럭시워치4는 김연경 선수가 착용한 올리브그린 스트랩 외에도 화이트, 네이비블루, 옐로우 등 다양한 컬러의 스트랩과 함께 출시될 것으로 알려져 왔다. 삼성전자의 독자 OS(운영체제)인 타이젠 대신 구글과의 웨어러블 통합OS가 첫 탑재되는 제품이기도 하다.

특히 김연경 선수는 국내 업체 중 유일한 올림픽 글로벌 파트너인 삼성전자가 갤럭시 브랜드 홍보를 위해 세계 최정상급 선수들로 구성한 '팀 갤럭시' 멤버다. 갤럭시 언팩을 한달도 채 남겨두지 않은 상태에서 김연경 선수를 활용한 일종의 유출 마케팅을 시작한 것이라는 해석이 나오는 배경이다.

삼성전자는 도쿄올림픽 개막을 이주일 앞둔 지난 15일부터 올림픽 파트너 활동을 시작한 상태다. 올림픽 및 패럴림픽 선수 전원에게 최신형 스마트폰인 '갤럭시S21 5G 도쿄 2020 올림픽 에디션' 약 1만7000대를 제공하고, 메타버스 기술을 활용한 삼성 갤럭시 하우스도 개설했다.

샘모바일은 "삼성 홍보대사가 갤럭시워치4를 착용한 모습이 포착됐다. 계산된 유출이냐 아니면 (김연경 선수의) 단순한 실수냐"며 "앞서 (삼성전자 공식 유튜브 영상을 통한) 유출은 분명 계산된 것이지만, 이번에는 확신할 수 없다"고 전했다. 최근 삼성전자가 공식 유튜브에 게시한 '보이스오브갤럭시' 영상에는 갤럭시워치4 클래식을 착용한 직원의 모습이 등장한다.

삼성전자가 신형 스마트워치, 스마트폰 등을 공개하는 갤럭시 언팩은 오는 8월 11일께 열릴 전망이다. 아직 공식 초청장이 발송되지는 않았다. 다만 인공지능(AI) 비서 '빅스비'를 통해 "다음 언팩 날짜는 언제야?"라고 물으면 "지금 나오는 소리에 귀 기울여보세요"라는 답변과 함께 '8월11일'을 뜻하는 모스부호가 나오는 것으로 확인된다.

앞서 IT팁스터 에반 블래스 등을 통해 언팩과 관련한 초청장 이미지가 유출되기도 했다. 해당 이미지에는 러시아 모스크바 시간으로 8월11일 오후 6시에 언팩이 열릴 것이라는 내용이 담겼다.

