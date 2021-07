차세대 전력 반도체 상용화 사업으로 매출 390억 창출

산업부 "화합물 반도체 성장 생태계 적극 육성"

[세종=아시아경제 권해영 기자] 산업통상자원부는 차세대 전력 반도체 상용화 사업으로 지난 2년 반 동안 390억원 규모의 매출 성과를 창출했다고 21일 밝혔다.

산업부는 이날 한국산업기술평가관리원, 한국반도체산업협회와 '신산업 창출 파워 반도체(전력 반도체) 상용화 사업 성과 점검 회의'를 온·오프라인으로 개최했다.

이 사업은 실리콘 및 화합물(SiC, GaN) 소재 전력 반도체의 기반 구축 지원이 골자다. 사업 기간은 2017~2023년이며 총 836억원을 투입한다. 2019년엔 해당 사업을 통해 부산대 및 기장군 의·과학 산단에 '파워 반도체 상용화센터'를 구축하고, 국내 유일의 6인치 SiC 파운드리 시제품 제작 서비스를 제공 중이다.

참여 기업들은 제품 개발을 통해 2019년부터 올해 5월까지 매출 390억원 규모의 사업화 성과를 거뒀다. A사는 사물인터넷(IoT) 기기용 고효율 배터리 관리 반도체를 개발해 누적 210억원, B사는 자동차 조향에 활용되는 반도체 개발에 성공해 완성차 업체에 납품해 누적 약 80억원의 매출 성과를 냈다.

글로벌 선도기업 수준의 1200V급/1700V급 트렌치(Trench) 형 SiC 모스펫 개발 등 기술 경쟁력 측면에서도 국내 기업의 성장 기반을 확보했다.

정부는 본격적인 화합물 반도체 상용화·양산기술 확보를 위해 내년부터 '화합물 기반 차세대 전력 반도체 기술 개발'을 추진한다. 수요·공급기업 연계 및 공동개발, 국내 제조 인프라 확충 등 화합물 반도체 분야의 경쟁력 확보도 적극 지원할 계획이다.

강경성 산업부 산업정책실장은 "종합 반도체 강국으로 도약하기 위해 화합물 기반의 차세대 전력 반도체와 같은 전략적 분야를 적극 육성해 나가겠다"고 밝혔다.

