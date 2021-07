[포토]광진구, 광진광장에 '찾아가는 선별진료소' 운영

김선갑 광진구청장 광장시장 찾아가는 선별진료소 찾아 의료진 등 격려 ...금천구 시흥3동 주민 선별진료소 의료진에 감사의 과일컵 전달...오승록 노원구청장, ㈜전한 강강술래 폭염대비 취약계층 후원 물품 전달식 참석... 성북구청 선별진료소 폭염 대비 우산 비피



김선갑 광진구청장 광장시장 찾아가는 선별진료소 찾아 의료진 등 격려

[아시아경제 박종일 기자] 김선갑 광진구청장은 20일 광장광장 찾아가는 선별진료소를 찾아 의료진과 근무자들의 애로사항을 듣고 격려하는 시간을 가졌다.

광진광장 찾아가는 선별진료소(광나루로 389)는 7월19일부터 31일까지 운영되며, 7호선 어린이대공원 5번 출구 인근에 위치하고 있다.

운영시간은 평일과 토요일 오전 10시에서 오후 6시까지, 오후 1시부터 2시까지는 소독시간으로 운영하지 않는다.

우천 등 기상 악화 시에는 방문 전 다산콜센터를 통해 운영 여부를 확인해야 한다.

김 구청장은 “더운 날씨에도 최일선에서 노력해주고 있는 의료진과 근무자들에게 감사의 인사를 전한다”며 “안전한 광진을 위해 모두가 조금만 힘을 내주기를 바란다”고 말했다.

현재 광진구 내에는 ▲광진구보건소 선별진료소 ▲중곡보건지소 임시선별검사소 ▲자양보건지소 임시선별검사소 ▲건국대병원 등 총 5곳에서 코로나19 검사를 실시하고 있다.

금천구 시흥3동 주민 선별진료소 의료진에 감사의 과일컵 전달

금천구(구청장 유성훈)는 20일 시흥3동 주민들이 감사의 마음을 담은 과일컵 150개를 코로나19 대응 최일선에서 고생하는 선별진료소 의료진 및 관계자들에게 전달했다고 밝혔다.

코로나19 확산세가 잦아들지 않고, 폭염 속에서도 주민들의 안전을 위해 평일과 주말 할 것 없이 비상근무를 하고 있는 선별진료소 의료진 및 관계자들을 응원하기 위해서 준비했다.

시흥3동 주민들은 이날 이른 아침부터 주민센터 5층 식당에서 과일컵을 만들어 오전 11시경 금천구청 보건소에 방문해 유성훈 구청장에게 전달했다. 작년 9월 도시락 이후 두 번째다.

과일컵을 준비하는 데 필요한 비용은 시흥3동 주민들이 마을에서 필요한 사업을 추진하기 위해 주민 스스로 마련한 ‘한마음 마을기금’에서 사용했다.

김명자 한마음 마을기금 운영위원회 위원장은 “시흥3동 주민들이 감사의 마음을 담아 준비한 과일을 맛있게 드시고, 조금만 더 힘을 내주시길 부탁드린다”고 전했다.

유성훈 금천구청장은 “시흥3동 주민분들의 따뜻한 마음에 감사드리며, 주민분들의 응원과 격려가 의료진들에세 큰 힘이 된다”면서 “구에서도 코로나19와 폭염 이중고에 고생하는 의료진의 건강을 꼼꼼히 챙기도록 하겠다”고 말했다.

오승록 노원구청장, ㈜전한 강강술래 폭염대비 취약계층 후원 물품 전달식 참석

오승록 서울 노원구청장은 20일 오후 2시 구청장실에서 ㈜전한 강강술래 폭염대비 취약계층 후원물품 전달식에 참석했다.

이날 전달식은 강강술래 측에서 관내 똑똑똑돌봄단 대상 취약계층을 위해 폭염대비 도가니탕 700개(350만원 상당)를 기부하겠다는 뜻을 밝혀와 마련된 자리다.

㈜전한은 강강술래, 스시유, 휴미락, 낭만별곡 등 계열사를 거느린 외식업체다. 노원구에는 동일로 1628에 강강술래 상계점이 입점해 있다.

매해 어버이날 꼬리곰탕, 추석맞이 간편식세트 지원 등 사회적 공헌활동에 적극 나서고 있다.

후원물품은 똑똑똑돌봄단을 통해 어르신들에게 전달할 예정이다.

전달식은 오승록 구청장과 노상환 ㈜전한 대표, 오수환 강강술래 상계점장, 박준석 노원교육복지재단이사장 등이 참석한 가운데 후원물품 전달식, 기념촬영 순으로 진행됐다.

오승록 노원구청장은 “항상 어려운 이웃을 위해 따뜻한 손길을 내밀어 주셔서 감사드린다”며 “후원해 주신 물품은 꼭 필요한 분들에게 전달되도록 하겠다”며 고마움을 전했다.

성북구청 선별진료소 폭염 대비 우산 비피

성북구(구청장 이승로)가 선별진료소에 폭염대피 우산을 비치했다.

4차 대유행에 대한 우려로 선별진료소를 찾은 시민들이 늘고, 폭염 속에서 장시간 대기해야 하는 경우가 많아 조금이나마 더위를 피할 수 있도록 하기 위해서다.

시각적으로나마 청량감을 전달하도록 우산의 색도 파란색으로 맞췄다.

양천구, 도심 열섬화 예방 위해 살수차 통해 도로에 물부려

양천구(구청장 김수영)는 폭염 특보가 발효된 20일 오후 살수차를 이용하여 시원하게 물을 뿌리며 도심 열섬화를 예방하는 등 폭염 대응에 총력을 기울였다.

양천구는 폭염특보 발효 시 지역내 주요 간선도로를 중심으로 살수차 5대를 동원, 하루 3차례 이상 도로에 물을 뿌린다.

살수차를 운행하면 약 3℃ 체감온도 감소 효과 뿐 아니라 노면 비산먼지 저감 효과가 있고, 도로 복사열로 인한 아스팔트 포장 구간 노면의 변형도 방지할 수 있다.

양천구 관계자는 “지속되는 폭염으로 지친 구민에게 살수차 수시 운영을 통해 시원한 청량감과 쾌적한 도로환경을 제공하겠다”고 말했다.

