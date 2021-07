김경수 지사 "메가시티 추진, 지역 넘어 국가경쟁력 차원의 문제다"

20일 울산에서 영남미래포럼 및 영남권미래발전협의회 개최

김 지사 "지역 소멸과 수도권 과밀, 이대로 두면 국가경쟁력 걸림돌"

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 김경수 경남도지사가 "메가시티 추진은 지역 차원의 문제가 아니라 국가 차원의 경쟁력 때문에라도 꼭 필요하다"고 강조했다.

김 지사는 20일 열린 '2021 영남 미래 포럼 ? 영남권 대통합, 대한민국의 중심으로'에서 수도권 과밀도 문제를 제기하며 이같이 말했다.

국민일보가 주최한 이 날 포럼에는 김 지사와 영남권 5개 시·도지사와 김사열 대통령 직속 국가균형발전위원장, 변재운 국민일보 사장 등이 참석했다.

김 지사는 청년들이 살기 좋은 경남과 영남권의 미래 비전을 묻는 김사열 위원장의 질문에 "청년이 빠져나가는 지역은 지속할 수 있지 않다"고 운을 뗐다.

이어 "특히 전철, 순환철도망을 중심으로 한 광역 대중교통망 인프라의 차이가 선택하고 지원할 수 있는 일자리 기회를 더 양극화시킨다"고 강조했다.

광역 대중교통 인프라가 부족한 비수도권은 해당 지역으로 이사를 해야만 선택할 수 있는 일자리가 된다는 설명이다.

그러면서 "지역의 기업과 대학, 연구기관, 지방정부가 힘을 합쳐 기업이 필요로 하는 인재를 지역에서 직접 양성하고 일자리를 연계하고 있다"며 "지역인재 혁신플랫폼과 더불어 제조업의 스마트화, 콘텐츠 기업 유치 등을 통해 청년들이 선호하는 일자리를 빠른 속도로 늘려가겠다"고 말했다.

5명의 시·도지사는 포럼을 마친 뒤 '제2회 영남권 미래발전협의회'를 개최하고 영남권의 공동 현안에 대해 논의했다.

한편 이날 진행된 '2021 영남 미래 포럼'은 오는 21일 오후 7시 40분부터 50분간 KBS1 채널을 통해 영남권 전역에 방송될 예정이다.

