격화되는 '이재명-이낙연' 공방전…"댓글공작, 발본색원해야" vs "가짜뉴스, 도 넘어"

이낙연 측 "누구 지시로 엄청난 '선거개입, 댓글공작' 기획·운영했는지 밝혀내야"

이재명 측 "사실관계에 완전히 어긋난 거짓주장…반성하고 중단해야"

[아시아경제 오주연 기자] 경기도 산하 공기관인 교통연수원 사무처장인 진 모씨가 사회관계망서비스(SNS)에 이낙연 전 더불어민주당 대표의 비방을 주도했다는 의혹과 관련해, 이재명 경기도지사와 이 전 대표의 충돌이 격화되고 있다.

20일 이 전 대표 측은 논평을 내고 "교통연수원 사무처장이 도민의 혈세를 매월 받아 가며 했던 업무는 '이낙연 후보 비방 대화방'을 운영하는 등 전방위적 '선거개입, 댓글공작'이었다"면서 "이를 개인적인 일탈로 믿는 국민은 없다"고 지적했다.

오영훈 수석대변인은 "중앙선관위의 조사가 시작된 이후 SNS상에 이재명 후보와 사무처장의 관계를 보여주는 자료들이 계속 게시되고 있다"면서 이 같이 말했다.

이 전 대표 측은 2020년 11월 6일 경기도 건설교통위원회행정사무감사 회의록에 주목했다.

오 수석대변인은 "경기도 교통연수원 사무처장 채용은 이사장이 제청한 후 경기도의 승인을 받아야 하는 사안이고, 진 씨는 '경기도 교통국장님과 제가 협의를 해서 지사님을 만나 뵙고 좀 더 예산에 대해서 노력중이다'고 말했으며 교통연수원 급여 인상률(원장 5%, 직원 3%, 진씨 26%)을 고려했을 때 이 후보와의 관계에 대해 합리적 의심을 버리기 어렵다"고 설명했다.

그러면서 "이제 실체적 진실을 밝혀야 한다. 누구의 지시에 의해 이런 엄청난 '선거개입, 댓글공작'을 기획, 운영했는지 반드시 밝혀내야 한다"고 강조했다.

오 수석대변인은 "경기도민의 혈세로 경기도민의 안위를 위해 일해야 하는 공공기관 직원이 선거 공작과 정치개입에 주력하고 있었다는 것은 최소한의 공직자 자세를 저버린 행위"라면서 "중앙선관위는 '선거개입, 댓글공작'을 발본색원해 지위고하를 막론하고 엄중한 처벌을 해야 한다"고 말했다.

반면 이 지사 측은 이 전 대표 측의 주장을 '가짜뉴스 공세'로 규정하고, 당장 중단하라고 촉구했다.

정진욱 부대변인은 논평을 통해 "가짜뉴스 살포를 통한 경선 혼탁 조장행위가 갈수록 도를 넘어서고 있다"면서 "이낙연 후보께서는 아름다운 경선을 통한 민주정부 재창출을 포기한 것은 아닌지 묻고 싶다"고 비판했다.

이어 경기도 교통연수원은 민법에 의해 설립된 사단법인이라 진씨가 '공무원'이라는 주장은 사실이 아니며, 진씨는 임원이 아닌 상근직원이라고 바로잡았다. 또한 사단법인 직원의 자발적인 선거운동은 불법이 아니며, 임명권 역시 이사장이 갖고 있기 때문에 도지사라는 주장은 허위라고 강조했다. 또 이 전 대표 측이 '인증샷'을 근거로 측근이라고 호도하는데 전혀 아는 사이가 아니라고 일축했다.

정 부대변인은 "사실관계에 완전히 어긋난 거짓주장으로 당내경선을 혼탁하게 만들고 있는 최근 행동에 대해 반성하고 즉각 중단하기를 촉구한다"고 재차 강조했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr