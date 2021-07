"변기물 붓고 동영상 촬영" 지적장애 학생 모텔 가둔 뒤 폭행한 10대들 기소 …"험담 하는 것 같아서"

[아시아경제 나예은 기자] 인천의 한 모텔에서 지적장애 3급 여고생을 집단 폭행한 10대 5명이 재판에 넘겨졌다.

인천지방검찰청 여성아동범죄조사부(김봉준 부장검사)는 폭력행위 등 처벌에 관한 법률상 공동상해·공동감금·공동폭행·공동강요 혐의로 A(17)양과 B(17)양을 구속기소 했다고 20일 밝혔다. 검찰은 폭력행위처벌법상 공동상해 혐의를 받는 C(16)군과 폭력행위처벌법상 공동감금이나 공동상해 방조 혐의를 받는 다른 10대 2명은 불구속 기소했다.

A양 등 5명은 지난달 16일 오후 9시쯤 인천 부평구의 한 모텔에서 지적장애 피해자 D양(16)을 무자비하게 폭행해 얼굴 등을 크게 다치게 한 혐의를 받고 있다.

당시 D양의 어머니는 딸과 연락이 닿지 않자 스마트폰 앱으로 위치를 확인하고 해당 모텔을 찾았다가 알몸으로 각종 오물에 뒤덮인 딸을 발견했다. D양은 폭행으로 인해 눈·코·귀 등이 심하게 부푼 상태인 것으로 전해졌다.

A양과 B양은 고등학교에 입학한 뒤 자퇴하거나 퇴학을 당했다. A양 등은 D양과 같은 학교에 다닌 적이 없지만, 친구를 통해 알게 된 사이인 것으로 나타났다.

앞서 범행에 가담한 10대 5명 중 A양과 B양은 같은 달 12일에도 한 모텔에서 D양을 폭행한 것으로 알려졌다.

지난달 D양의 어머니는 A양 입건 이후 청와대 국민청원 게시판에 '17살 딸아이가 모텔에서 집단감금 폭행을 당했습니다'라는 글을 게재했다.

그는 청와대 국민청원 게시판에 'A양 등은 딸의 옷을 벗긴 채 때리며 린스, 샴푸, 바나나, 재떨이, 씹던 껌, 변기통 물을 머리에 붓고 동영상까지 촬영했다'며 '이 글을 쓰면서도 돌이켜 생각하니 눈물이 앞을 가리고 가슴이 찢어진다'라며 심경을 토로했다.

검찰은 A양 등 5명이 이달 1일 경찰에서 송치된 이후 보강 수사를 벌였고, 구속기간을 추가 연장해 조사한 뒤 재판에 넘겼다. 앞서 가해자 중 일부는 경찰에서 "D양이 험담을 하고 다닌다고 생각해서 때렸다"고 주장했다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr