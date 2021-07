바르게살기운동 진주시협의회, ‘LH해체 반대’ 성명 발표

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 바르게살기운동 진주시협의회는 20일 오후 진주시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 “LH를 해체 수준으로 개혁하는 것은 혁신도시의 존립과 근간을 뒤흔드는 일”이라며 정부의 개혁안에 반대하는 성명을 발표했다.

진주시협의회는 이날 성명서를 통해 “최근 LH 임직원의 부동산 투기 사태에 대해 관련자를 엄중하게 문책, 처벌함으로써 같은 일이 반복되지 않도록 하는 것이 핵심이지, 지역 주민을 고려하지 않은 해체 수준의 개혁은 국가균형발전의 원칙이 무너지는 것으로 옳지 않다”고 주장했다.

그러면서 “LH를 비롯한 경남 진주 혁신도시는 우리 지역 청년의 희망이고, 나아가 지역경제의 버팀목을 지키는 것이기에 단순 혁신 수준이 아닌 진주시민의 생존과 직결되는 문제”라고 말했다.

더불어 “LH 통합을 위한 지난 15년간의 정부의 노력을 묵과해서는 안 된다”며 “우리는 진주시민으로서 해체 수준의 개혁안이 아닌 지역사회의 100년을 내다보는 완벽한 개혁안을 촉구하기 위해 나서지 않을 수 없다”고 밝히며 혁신안 재검토를 요구했다.

