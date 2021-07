순천시, 농업생산분야 기반시설 지원사업 21억원 추가 확보

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 고령, 여성, 영세농업인의 안정적인 농업 경영과 영농 편의 도모를 위해 벼 병충해 공동방제와 농업기반시설 확충을 위한 지원사업에 21억여원을 추가로 확보해 사업을 추진한다고 20일 밝혔다.

시는 농촌침체와 어려워져가는 농업현실을 반영하고, 농업·농촌에 활력을 줄 수 있는 안정된 영농기반 확충을 위해 농업기반 정비사업인 읍면동 지역 농로 및 배수로 정비에 18억여원과 소농가 위주의 벼 병충해 공동방제 3400ha 규모에 3억여원을 추가확보해 본격적인 사업추진에 들어갔다.

이와 함께 농업·농촌의 공익적 가치 확산과 인식제고를 위해 홍보 예산을 확보해 소중한 생명산업인 농업·농촌의 가치를 재인식하는 계기를 마련하고자 노력하고 있다.

시 관계자는 “이번 지원을 통해 코로나 장기화로 인한 지친 농업인의 일상에 다소나마 활력소가 되기를 바란다”면서 “농업·농촌이 소외 되지 않도록 농업분야에 재정지원을 통해 지속적으로 경쟁력을 갖추어 살고 싶고 돌아오고 싶은 농촌 현장을 만들어 가겠다”고 말했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr