코스피, 외인 팔자에 낙폭 확대 '3210선' 밀려...에코프로비엠 등 2차전지주 급락

[아시아경제 박지환 기자] 20일 코스피가 오후 들어 외국인들의 매도세에 힘입어 낙폭을 확대하고 있다. 최근 7거래일 간 강세를 보였던 2차전지주 에코프로비엠은 10%대 급락세를 보이고 있다.

이날 오후 1시40분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.89%(28.91포인트) 내린 3215.13를 가리키고 있다. 지수는 전장보다 20.80포인트(0.64%) 내린 3223.24에서 출발해 낙폭을 확대하고 있다.

투자자별로는 개인과 기관이 각각 1214억원, 1272억원을 순매수했다. 반면 외국인은 2415억원 순매도했다.

시가총액 상위 종목들에서는 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 273,500 전일대비 10,500 등락률 +3.99% 거래량 1,010,429 전일가 263,000 2021.07.20 14:34 장중(20분지연) 관련기사 “진원생명과학” 후속! 초대형 대장株! 델타 변이 우려에 코스피 '3220선' 약세...전문가들 "추가 하락은 제한적"[특징주]셀트리온, 렉키로나 인도네시아 긴급사용승인 획득에 강세 close (3.80%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 87,300 전일대비 1,500 등락률 +1.75% 거래량 1,890,426 전일가 85,800 2021.07.20 14:34 장중(20분지연) 관련기사 반도체 업종 약세와 코로나19의 확산세…코스피·코스닥 동반 하락 마감현대차·기아, 상반기 유럽서 49만4158대 판매…점유율 '4위'외국인·기관 매도세…코스피·코스닥 동반 하락 close (1.28%)를 제외한 모든 종목이 하락했다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,600 전일대비 400 등락률 -0.51% 거래량 9,786,720 전일가 79,000 2021.07.20 14:34 장중(20분지연) 관련기사 “제2의 삼성전자” 오늘만 무료 공개합니다!삼성전자, 무풍 에어컨으로 '에너지위너상' 3년 연속 최고상도쿄 올림픽 D-3…TV업계, '올림픽 특수'는 이미 옛말 close (-0.63%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 118,500 전일대비 500 등락률 -0.42% 거래량 1,403,408 전일가 119,000 2021.07.20 14:34 장중(20분지연) 관련기사 개미들의 삼전 사랑... 7만전자에도 7월 2兆 베팅델타 변이 우려에 코스피 '3220선' 약세...전문가들 "추가 하락은 제한적"델타 변이 우려 나스닥 급락에 국내 증시도 하락세...'3220선' 약세 close (-0.84%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 439,500 전일대비 3,500 등락률 -0.79% 거래량 693,307 전일가 443,000 2021.07.20 14:34 장중(20분지연) 관련기사 NAVER와 손잡은 ‘ㅇㅇㅇ’ 내일 바로 올라갑니다!델타 변이 우려에 코스피 '3220선' 약세...전문가들 "추가 하락은 제한적"델타 변이 우려 나스닥 급락에 국내 증시도 하락세...'3220선' 약세 close (-1.69%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 150,500 전일대비 3,500 등락률 -2.27% 거래량 5,865,126 전일가 154,000 2021.07.20 14:34 장중(20분지연) 관련기사 NAVER와 손잡은 ‘ㅇㅇㅇ’ 내일 바로 올라갑니다!델타 변이 우려에 코스피 '3220선' 약세...전문가들 "추가 하락은 제한적"델타 변이 우려 나스닥 급락에 국내 증시도 하락세...'3220선' 약세 close (-2.60%), 등이 내렸다.

같은 시각 코스닥은 전 거래일 대비 1.30%(13.61포인트) 내린 1036.22를 가리키고 있다. 지수는 전장보다 8.84포인트(0.84%) 내린 1049.51로 시작해 하락세를 이어가고 있다.

투자자별로는 개인과 외국인이 각각 628억원, 142억원을 순매수했다. 외국인은 688억원 순매도했다.

시가총액 상위 종목 중에서는 등락이 엇갈렸다. 시가 총액 상위 종목 중에서는 셀트리온헬스케어(4.01%), 셀트리온제약(0.66%), 펄어비스(2.70%), 씨젠(3.88%) 등이 상승 중이다. 반면 카카오게임즈(-0.59%), CJ ENM(-0.63%), 알테오젠(-3.29%) 등은 내렸다. 특히 2차전지주들의 약세가 두드러졌다. 에코프로비엠(-10.18%)은 10%대 이상의 급락세를 보이고 있다.

