[아시아경제 공병선 기자] 디오는 올해 2분기에 영업이익 111억원으로 전년 동기 대비 109.47% 증가했다고 20일 공시했다.

매출은 377억원으로 전년 동기 대비 45.64% 늘었다. 당기순이익은 72억원으로 같은 기간 118.26% 증가했다.

