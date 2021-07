[아시아경제 이정윤 기자] 트로트 가수 김호중이 자택 유치권을 놓고 공사 업체 관계자들과 시비가 붙어 경찰 조사를 받게 됐다.

20일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 전날 오후 10시 27분께 서울 강남구 청담동 김씨의 자택 앞에서 김씨와 남성 2명이 서로를 밀치는 등 시비가 붙었다는 신고를 접수했다.

시비가 붙은 남성들은 김씨의 빌라 공사업체 관계자들로 전해졌으며 유치권을 주장하며 귀가하려던 김호중을 저지하려 했던 것으로 알려졌다.

경찰은 "현장에 경찰이 도착했을 당시 김씨는 이미 귀가한 상태였다"며 "조만간 관련자들을 상대로 폭행 여부를 조사할 예정"이라고 했다.

