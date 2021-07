정용진의 야구 마케팅…"유니폼 다음은 맥주지"

SNS 선공개 한 달 만에…수제맥주 2종 출시

시원한 청량감의 ‘라거’…과일향 살린 ‘페일에일’

레트로 콘셉트 마스코트…‘적셔버려’ 문구로 재미 더해

[아시아경제 임춘한 기자] 신세계그룹이 프로야구단 SSG랜더스와 연계한 야구 마케팅을 본격화하고 있다. 홈구장인 SSG랜더스필드에 계열사를 대거 입점시키고, 대대적인 할인 행사 등을 진행한 데 이어 이번엔 수제맥주 제품 출시까지 나섰다. 이는 정용진 신세계그룹 부회장이 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 구단주 맥주라는 제품 시안을 올린 지 약 한 달 만이다.

◆정용진의 ‘야구마케팅’ = 이마트24는 오는 22일 ‘SSG랜더스 라거’와 ‘슈퍼스타즈 페일에일’ 등 수제맥주 2종을 출시한다고 20일 밝혔다. 앞서 정 부회장은 지난달 10일 SNS에서 본인의 캐릭터와 함께 구단주라는 글자가 적힌 맥주·소주·와인 제품 시안을 공개했다. 해당 시안은 정 부회장이 프로야구팀 SSG랜더스의 구단주라는 점을 활용한 것으로 당시 큰 화제를 불러왔고 제품 출시까지 이어졌다.

정 부회장은 올해 프로야구단을 인수하면서 유통과 야구를 결합해 사업 영역을 확대하겠다고 밝혀왔다. 특히 국내 업계 맞수인 롯데그룹과 각을 세우며 한판승부를 예고했다. 정 부회장은 지난 3월 "(롯데가) 본업 등 가치 있는 것들을 서로 연결하지 못한다는 생각을 했다. 우리는 본업과 연결할 것이다. 울며 겨자 먹기로 우리를 쫓아와야 할 것"이라며 롯데를 자극하는 도발적인 발언도 했다. 실제 신세계그룹은 마트·편의점·온라인몰 등 그룹 계열사를 총동원해 대대적인 야구 마케팅을 벌이고 있다. 지난달 SSG랜더스와 스타벅스코리아가 협업해 출시한 ‘랜더스벅’ 유니폼과 모자는 SSG닷컴에서 판매를 시작한 지 3분 만에 완판되기도 했다.

◆라거 또는 페일에일 = 이번에 이마트24가 출시하는 SSG랜더스 라거는 2019·2020 대한민국 주류대상에서 대상을 차지한 양조장 플레이그라운드 브루어리가 제조하는 상품으로, 라거 특유의 시원한 청량감에 홉이 선사하는 화사한 열대 과일향을 더했다. SSG랜더스 라거의 양쪽면에는 야구단을 상징하는 우주선 모양의 엠블럼과 마스코트랜디가 맥주잔을 트로피처럼 들고 있는 각기 다른 디자인을 적용했다. 캔 윗부분에는 ‘짜릿하게 적셔버려’라는 문구를 넣어 청량감을 느끼며 시원하게 마시는 라거의 특징을 담아냈다.

슈퍼스타즈 페일에일은 SSG랜더스의 원조격인 야구단 슈퍼스타즈의 마스코트를 캔 디자인에 적용했다. 이 제품은 레트로 콘셉트에 맞게 국내 수제맥주의 시초격이자 1세대 수제맥주 브루어리인 카브루와 손을 잡았다. 슈퍼스타즈 페일에일은 오렌지, 자몽 등의 과일향이 느껴지는 홉 향을 살렸다. 슈퍼스타즈 페일에일은 과거 슈퍼스타즈 마스코트 슈퍼맨이 타석에 들어선 이미지를 그대로 적용한 면과 슈퍼맨이 밝게 웃으며 맥주잔을 들어 올리고 있는 각기 다른 이미지로 재미를 더했다. 캔 윗부분에는 페일에일의 특징인 ‘쌉쌀함을 즐겨라’라는 문구를 넣었다.

이마트24 관계자는 "다양한 풍미를 지닌 수제맥주를 찾는 고객들이 폭발적으로 증가하고 있는 상황에서 SSG랜더스를 모티브로 한 다양한 수제맥주를 선보여 가맹점과 고객들에게 차별화된 가치를 제공할 수 있게 됐다"며 "다양한 스토리와 할인 혜택을 담은 이벤트를 지속해 나갈 계획"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr