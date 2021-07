우리은행, 본점에 초고액자산가 대상 특화점포 개점

세무·부동산 전문가 포함 자산관리 전문가 배치

[아시아경제 김진호 기자] 우리은행은 서울 중구에 위치한 본점에 금융자산 30억 이상의 초고액 자산가 대상 특화점포인 ‘투체어 익스클루시브(Two Chairs Exclusive·TCE) 본점센터를 개점했다고 20일 밝혔다.

이번에 개점한 ‘TCE 본점센터’는 세무·부동산 분야의 전문가 포함 8명의 자산관리 전문 PB가 배치돼 고객들이 한 곳에서 종합금융컨설팅을 받을 수 있다. 또한 우리은행의 강점인 기업금융 노하우를 활용해 기업 오너 자산관리, 가업 승계 컨설팅도 제공할 계획이다.

우리은행은 ▲가산 ▲대치 ▲부산 ▲잠실 ▲청담에 이어 ‘투체어 프리미엄(TCP)’ 압구정, 이촌센터도 추가 개점했다. ‘TCP 센터’는 해당 지역별 자산관리 영업 거점 역할을 담당하며 금융자산 3억 이상의 고액 자산가 고객을 대상으로 한다.

우리은행 관계자는 “‘TCE 본점센터’는 강북지역 첫 번째 TCE 영업점으로서 초고액 자산가 전담 거점이 확대된다는 점에 의미가 있다”며 “추가 개점한 TCP센터 2개점을 포함해 수준 높은 자산관리 대면 서비스를 제공해 나갈 것”이라고 밝혔다.

