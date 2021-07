"숨 막히는 폭염, 온열질환에 주의하세요" 5월 이후 환자 436명

[아시아경제 임철영 기자] 행정안전부가 최근 무더위 날씨가 지속되고 폭염이 더욱 기승을 부리고 있어 더위로 인한 온열질환에 주의를 당부했다.

20일 행안부에 따르면 지난 1973년부터 관측된 전국 평균 폭염일수는 2018년에 31.5일(열대야 17.7일)로 가장 많았고, 1994년 31.1일(열대야 17.7일), 2016년 22.4일(열대야 10.8일)로 무더운 날씨를 기록했다.

지난해까지 최근 10년 동안 더위로 인한 온열질환자는 1만 5372명이며 이 중 143명이 사망했다. 특히 올해 5월 20일부터 7월 18일 사이에 발생한 온열질환자는 436명이며, 이 중 6명이 사망했다.

온열질환자 발생이 많았던 2019년, 2018년, 2016년 자료를 살펴보면 온열질환은 주로 실외에서 많이 나타나며 이중 야외 작업장이 29.1%(8492명 중 2473명), 논·밭 13.0%(1108명), 그리고 길가 12.1%(1031) 순으로 발생했다.

이에 행안부는 작업장에서는 폭염 특보 발령 시, 1시간 주기로 10~15분 정도 규칙적으로 휴식하고, 근무시간을 조정해 무더위 시간대에는 옥외작업을 피해야 한다고 조언했다. 또한 영유아 등 노약자가 있는 곳에서는 실내 온도 조절에 주의하고, 냉방기를 가동할 때는 실내외의 온도 차를 5℃ 정도로 유지하며 환기에 유의해야 한다고 당부했다. 특히 어린이를 차 안에 잠시라도 혼자 두지 않도록 주의해야한다고 강조했다.

고광완 행정안전부 예방안전정책관은 "짧은 장마 후 연일 무더운 날씨가 이어지고 있는데 평소 충분한 수분 섭취와 휴식으로 건강을 챙기는 것이 좋다"며 "폭염 특보가 내릴 때는 야외활동을 피하고 특히 비닐하우스 등의 작업은 매우 위험하니 무더위 시간대뿐만 아니라 햇볕이 있는 시간에는 자제하는 것이 바람직하다"고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr