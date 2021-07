롯데온, 판매수수료 0% 프로모션…판매자수 125% 증가

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데온이 지난 5월부터 진행 중인 입점 세 달간 판매수수료 0% 프로모션 효과로 판매자 수가 늘고 있다.

20일 롯데온에 따르면 지난 5월부터 7월까지 일평균 신규 입점 판매자 수는 평소 대비 125.1% 증가했고, 6월 말 기준 롯데온의 전체 입점 판매자 수는 연초 대비 57% 늘었다.

롯데온은 신규 입점 셀러의 상품 노출에도 신경 쓰고 있다. 신규 판매자의 상품 노출을 돕고자 ‘타임딜’ 매장에 전용 공간을 마련했으며, 매월 신규 판매자를 위한 기획전을 운영 중이다. 롯데온에서 광고 집행 시 사용할 수 있는 ‘광고 머니’도 지원하고 있다.

신규 판매자들도 적극적으로 상품 등록 및 판매에 나서고 있다. 지난 6월말 기준 롯데온에 상품을 등록한 판매자 수는 프로모션 시작 전인 지난 4월과 비교해 21.6% 늘었고, 매출이 발생한 판매자 수도 14.5% 증가했다.

매출 1000만원 이상을 달성하는 신규 판매자도 등장했다. 수산물을 판매하는 ‘이맛에 바나나’는 지난 5월 일 매출이 20만원도 되지 않았지만 한 달 만에 매출 1000만원을 달성했다. 과일을 판매하는 ‘정겨운농산’도 신규 입점한 이후 타임딜과 추가 행사를 진행해 7월에 일 매출 1200만원을 기록했다.

롯데온 관계자는 “경쟁력 있는 신규 판매자 모집을 위해 판매수수료 0% 입점 프로모션을 진행 중”이라며 “신규 입점 셀러들이 롯데온에 안착할 수 있도록 다양한 방안을 마련해 운영 중”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr