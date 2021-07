불가리 전시회에 등장한 올레드…LG전자, 디스플레이 100대 설치

[아시아경제 정현진 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 159,000 전일대비 1,500 등락률 +0.95% 거래량 350,211 전일가 157,500 2021.07.20 10:14 장중(20분지연) 관련기사 美유명 발레단 갈라쇼에 등장한 LG 롤러블 TV"바 아닌 곡선" LG전자, 프리미엄 사운드 바 'LG 에클레어' 출시"수료식도 가상으로"…LG전자, 사내과정에 '메타버스' 활용 close 가 LG디스플레이와 함께 서울 예술의전당 한가람디자인미술관에서 명품 보석 브랜드 불가리가 개최하는 '불가리 컬러' 전(展)에 올레드 디스플레이 100여대를 설치하고 올레드 아트 프로젝트를 전개한다고 20일 밝혔다.

LG전자는 이번 올레드 전시존에 올레드 사이니지, 올레드 플렉서블 사이니지, 투명 올레드 디스플레이 등을 설치했다. 전시장 입구에는 두 개의 올레드 조형물이 관람객들을 맞이한다. 하나는 올레드 플렉서블 사이니지 16대를 이어 붙여 물결을 형상화했고 또 다른 하나는 올레드 사이니지 20대를 붙여 만든 대형 비디오월이 설치됐다.

관람객들은 또 전시장 안쪽에 올레드 플렉서블 사이니지와 투명 올레드 디스플레이를 통해 불가리 특유의 독창적 스타일과 컬러를 만끽할 수 있도록 했다고 LG전자는 소개했다.

LG전자는 올레드 디스플레이로 만든 미디어아트도 선보인다. 붓글씨의 획을 현대예술로 승화시킨 서예가 김종원, 화려한 컬러를 대담하게 연출하는 것으로 유명한 비주얼아티스트 빠키 등 국내 작가와 협업했다.

LG전자 관계자는 "자발광 올레드의 강점을 잘 나타낼 수 있도록 예술 분야와 협업을 확대해 '예술에 영감을 주고 아티스트가 선호하는 올레드 TV'라는 브랜드 리더십을 공고히 할 계획"이라면서 "이번 전시가 화질, 디자인 등에서 다른 디스플레이와는 확연하게 차별화되는 올레드만의 강점을 자연스럽게 알리게 될 것으로 기대한다"고 말했다.

불가리 컬러 전시회는 전 세계 최초로 한국에서 개최된다. 보석을 하나의 예술 작품으로 바라보는 브랜드의 가치관을 반영해 불가리 대표 컬렉션과 유명 예술가들의 작품을 접목한 전시를 관람객들에게 선보일 예정이다. 전시는 이날부터 9월 15일까지 열린다.

LG전자 박형세 HE사업본부장은 "혁신 기술과 차별화된 디자인을 앞세운 아트 프로젝트를 통해 LG 올레드 TV를 '최고 TV'를 넘어 '모두가 선망하는 TV'로 자리매김할 것"이라고 말했다.

