美 "中, 해커 고용해 사이버 공격"...동맹과 공동대응

[아시아경제 조유진 기자] 미국이 최근 마이크로소프트(MS) 해킹을 비롯한 사이버 공격을 중국 소행으로 규정하며 동맹과의 공동 대응을 선언했다. 최근 홍콩에 진출한 자국 기업에 중국 리스크 관련 경고를 내놓는 등 연일 대중국 압박 공세를 강화하고 있는 미국이 사이버 공간에서 추가 조치를 암시하며 양국 긴장이 고조되고 있다.

19일(현지시간) 블룸버그 통신 등에 따르면 백악관은 중국 정부가 올 초 MS의 이메일·메시징 플랫폼 '익스체인지'를 겨냥한 해킹을 비롯한 각종 사이버 공격을 중국의 소행으로 규정했다.

또 미국 공공기관과 민간 기업을 상대로 한 랜섬웨어 공격과 데이터 탈취, 크립토재킹(악성코드를 심어 가상화폐를 채굴하는 행위)의 배후에도 중국 정부가 연루돼 있다고 밝혔다.

백악관은 이날 배포한 설명자료에서 "사이버공간에서 중국이 보이는 무책임한 행위의 양상은 세계에서 책임 있는 리더가 되겠다는 중국의 목표와 모순되는 것"이라고 비난했다.

토니 블링컨 미 국무장관은 "미국과 전세계 국가들은 사이버 공간에서 중국의 무책임하고 파괴적이며, 불안정한 행동 패턴에 대해 책임을 묻고 있다"며 "이는 국가안보와 경제에 큰 위협이 된다"고 지적했다.

미국 주도의 이번 성명에는 유럽연합(EU)과 북대서양조약기구(NATO), 영국, 캐나다, 일본, 호주, 뉴질랜드 등도 동참했다. 뉴욕타임스(NYT)는 중국의 주요 교역 상대국들이 중국에 대한 공개 비판에 참여한 것은 이례적이라고 전했다. 미 행정부 고위 당국자는 "중국의 사이버 공격 규탄에 가장 많은 국가가 참여했으며, 특히 나토가 중국의 사이버 범죄를 공개 비판한 것은 처음"이라고 설명했다.

그러나 공동 대응 외 중국에 대한 제재나 외교적 추방 같은 징벌적 조치는 포함하고 있지 않다고 월스트리트저널(WSJ)은 지적했다. WSJ은 "이는 최근 바이든 행정부가 러시아의 사이버 범죄에 대응해 온 것과는 대조되는 행보"라고 전했다.

워싱턴 소재 싱크탱크 실버라도 폴리시 액셀러레이터의 디미트리 알페로비치 회장은 "중국이 어떤 대가를 치를지에 대해 명시하지 않은 것은 이중잣대로 보인다"고 비판했다.

이 같은 비판에 미 고위 당국자는 "중국 정부의 악의적인 사이버 행동을 변화시킬 수 있는 단일 조치는 없으며, 많은 국가들을 한데 모아 공동의 입장을 취하는 것이 현재 미국의 목표"라고 강조했다.

바이든 미 대통령은 이날 백악관에서 중국과 러시아가 주도한 해킹의 가장 큰 차이점을 묻는 기자들의 질문에 "러시아 정부와 달리 중국 정부는 그들이 직접 나서지 않고 청부 해커들을 고용하고 있다는 점"이라고 지적했다.

백악관은 청부 해커들이 저지르는 범죄행위를 중국이 해결하려고 하지 않아 (각국) 정부와 기업이 지식재산권 침해 등으로 수십억 달러를 잃었다면서 중국 정부에 소속된 해커들이 민간기업에 랜섬웨어 공격을 가하고 몸값으로 수백만 달러를 요구한 사례도 확인했다고 강조했다.

백악관은 이날 법무부가 중국 국가안전부 소속 해커 4명을 기소할 예정이라고도 밝혔다. 이들은 수년간 12개국 이상의 정부와 방위산업 등 기간산업 기관을 공격해왔으며 에볼라 백신 기술을 훔치려고도 시도했다고 설명했다.

미국 주도의 이번 공동 성명은 수년간 이어진 중국의 사이버 공격과 관련해 가장 중요한 조치라고 WSJ은 전했다. 외신들은 무역에서 본격화된 미중 갈등이 기술, 군사 분야를 넘어 사이버 공간으로 확전되면서 양국 간 긴장이 고조되고 있다고 전했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr